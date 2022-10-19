Стабилизационный фонд области продолжает делать запасы овощей

Новости МТРК

18:10 19 Октября 2022

 

Стабилизационный фонд области продолжает делать запасы овощей для североказахстанцев. На хранение уже отправили картофель, морковь, лук и капусту. Часть запасов этих овощей находятся в оптово-распределительном центре ТОО «Радуга».

РОЗА ТАСТАНБЕКОВА, директор департамента стабилизационного фонда:
— В феврале-марте месяце мы выдали форвардный закуп на выращивание, на приобретение семян и поставку капусты, моркови и лука. 00:55 Мы закупили 200 тонн моркови от «Астык-STEM» г.Тайынша. 1:12 Лук будет закуплен у нас на юге, договор подписан, осталось только привезти 450 тонн. Картофель закуплен у КТ «Зенченко и К» 500 тонн и еще 500 тонн у нас весенний. Хранение будет на его овощехранилище, завезем весной.  По ценам зависит все от закупа. В основном цена будет держаться на уровне прошлых лет.

Точную цену на овощную продукцию стабфонда жители региона смогут узнать в ноябре. Именно тогда она окажется на прилавках магазинов. Картофель стабилизационный фонд приобретает у КТ «Зенченко и К», у мелких крестьянских, а также фермерских хозяйств региона. ФХ «Агрос» несколько лет сотрудничает со стабфондом. В этом году хозяйство поставит 450 тонн капусты голландского сорта. Он долго хранится, отмечает предприниматель. Кроме капусты ФХ «Агрос» поставляет в областной стабилизационный фонд лук и морковь.

СЕРГЕЙ БЫЧКОВ, директор ФХ «Агрос», Мамлютский район:
— Сразу мы обговариваем условия, где-то в конце зимы, в начале весны, что я могу вырастить. Свою бизнес-программу я крою и режу, ориентируюсь на это. Пусть цена ниже рынка, зато сбыт гарантирован.

В прошлом году запаса картофеля и моркови из стабилизационного фонда североказахстанцам хватило до июля. Лука и капусты из областных закромов хватило до 1 апреля. Приобрести продукцию стабфонда жители региона могут в супермаркетах, а также специализированных точках. В Петропавловке их 7. Они располагаются на крупных рынках города.


Дарья Пышмынцева

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