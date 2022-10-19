Областной конкурс среди переводчиков прошел в Петропавловске

Новости МТРК

15:06 19 Октября 2022

 

Областной конкурс среди переводчиков прошел в Петропавловске. В нем приняли участие 11 человек. Это специалисты различных государственных учреждений.

 НАЗИРА БИМАКОВА, главный специалист отдела управления культуры, развития зыков и архивного дела СКО:
— Этот конкурс проводится впервые. В прошлом году для североказахстанских переводчиков был организован семинар. У нас в регионе очень много целеустремленных специалистов, которые растут и развиваются в своей сфере. Для них мы и организовали конкурс.

Участники конкурса выполнили три задания. Для выполнения каждого из них давалось определенное время. Конкурсанты переводили термины, утвержденные государственной этимологической комиссией. Показывали мастерство синхронного и простого переводов. Работали с текстами, как на русском, так и на казахском языках.

НУРИКАМАЛ МУШРАУНОВА, редактор по переводу отдела земельных отношений района Шал акына:
— Чтобы попасть на областной этап конкурса, я показала свои знания на районном уровне. Считаю, что выступила достойно, со всеми заданиями справилась быстро. Сейчас немного волнуюсь, но думаю, что тоже покажу хороший результат.

В областном конкурсе переводчиков приняли участие представители из районов и областного центра. Лучшие отправились домой с наградами.


Дарья Пышмынцева

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