Областной конкурс «Национальная ономастика — зеркало страны»

Новости МТРК

15:06 19 Октября 2022

 

В Петропавловске состоялся областной конкурс «Национальная ономастика — зеркало страны». Он прошёл по инициативе регионального управления культуры, развития языков и архивного дела. Конкурс приурочили ко Дню Республики. В нем приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами ономастики. Они разделились на команды и должны были интересно презентовать себя. Кроме того, участники конкурса давали характеристики разным населенным пунктам и их названиям.

 ФАРИДА ТУЯКОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:
— В прошлом году североказахстанская команда заняла 3 призовое место в аналогичном конкурсе, но уже республиканского уровня. Хочу сказать, что в нашей области трудятся очень хорошие специалисты. В рамках областного конкурса им предстоит пройти 5 испытаний. Одно из них будет на знание законов, связанных с ономастикой. Завершится конкурс викториной.


Дарья Пышмынцева

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