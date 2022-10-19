В Петропавловске состоялся областной конкурс «Национальная ономастика — зеркало страны». Он прошёл по инициативе регионального управления культуры, развития языков и архивного дела. Конкурс приурочили ко Дню Республики. В нем приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами ономастики. Они разделились на команды и должны были интересно презентовать себя. Кроме того, участники конкурса давали характеристики разным населенным пунктам и их названиям.

ФАРИДА ТУЯКОВА, главный специалист управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— В прошлом году североказахстанская команда заняла 3 призовое место в аналогичном конкурсе, но уже республиканского уровня. Хочу сказать, что в нашей области трудятся очень хорошие специалисты. В рамках областного конкурса им предстоит пройти 5 испытаний. Одно из них будет на знание законов, связанных с ономастикой. Завершится конкурс викториной.