Взяли кредит на чужое имя: 100 фактов в этом году в СКО

Пин-коды, коды из СМС-сообщений, CVV-коды с обратной стороны банковских карт — конфиденциальная информация, которую никому нельзя доверять. Об этом жителям постоянно разъясняют полицейские. За 9 месяцев этого года произошло 100 фактов оформления кредитов на чужое имя. Стражи порядка советуют не делиться изображениями личных документов: они могут быть использованы мошенниками для этой цели. А больше всего случаи интернет-мошенничества были связаны с требованием предоплаты за несуществующие товары и услуги по объявлениям в интернете. Таких фактов в этом году — 244.

ДАНИЯР ГАЛИАКПАРОВ, заместитель начальника 2-го отдела УП г. Петропавловска:

— На бесплатных сайтах ОЛХ, «Колёса» скидывают фейковые страницы о продаже чего-либо: имущества, мебели, автотранспорта. В связи с этим необходимо знать, что нельзя скидывать предоплаты за любой товар, а также не предоставлять свои персональные данные. В основном интернет-мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, а также сотрудниками полиции.

По схеме «звонок из банка» совершено 164 таких преступления, то есть почти каждое третье. Схема самая типичная. Аферисты убеждают, что на имя потерпевшего взяли кредит или сняли деньги со счёта. Уверяют взять крупный займ и положить средства на указанный счёт. Этого делать категорически нельзя! При поступлении такого звонка необходимо звонить на линию «102». Полицейские постоянно напоминают об этом в ходе профилактической работы. Используются буклеты, памятки, билборды, видеоролики на LED-экранах и в кинотеатрах. В соцсети TikTok действует аккаунт anti_hacker_sko, совместно с волонтёрами создаются новые разъяснительные видео. Ведётся мониторинг интернет-пространства, выявлено и направлено на блокировку 326 ссылок на интернет-сайты с противоправным контентом, заблокировано 205 фейковых объявлений. За 9 месяцев в области зафиксировано 524 факта интернет-мошенничества.