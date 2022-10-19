Фабрику бумажных изделий открыли в Петропавловске

Фабрику бумажных изделий запустило сегодня ТОО «Радуга» в Петропавловске. Выпускают санитарно-гигиеническую бумагу. Это салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага. Всего порядка 20 видов изделий. Цены будут ниже, чем у привозной продукции. На фабрике наладили полный цикл производства.

А затем отправляется на сукно, где целлюлозу подсушивают и придают ей нужную форму. Современное оборудование позволяет использовать для сырья как целлюлозу, так и макулатуру, то есть вторсырьё.

ДМИТРИЙ ШАРАПАЕВ, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Было вложено 2,5 млрд тенге инвестиций. Построены основной цех, подведены коммуникации. Мы единственные используем пар Петропавловской ТЭЦ-2, которая идёт в производственный цикл, что влияет на удешевление продукции.

Обычно производство бумаги требует много воды и оставляет отходы. Но на «Радуге» такой проблемы не будет. Здесь установили очистные сооружения, чтобы использовать воду повторно и не вредить экологии.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Производить здесь будут и офисную бумагу формата А4. Найти её на прилавках можно под маркой «LEO». Вот так выглядит упаковка. 500 листов в пачке обойдутся в 2200 тенге.

Это бюджетный вариант офисной бумаги, есть и премиум сектор. В сутки на фабрике выпускают 1,5 тысячи пачек бумаги А4. Новое производство открыло здесь 80 рабочих мест.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— За счёт производства продукции данной фабрики будет сокращён импорт ввозимой в страну бумажной продукции на 16%. Самая крупная фабрика в нашей стране находится в Алматы «Карина». Наша фабрика по объёму производства будет второй по стране и самой крупной в северных регионах.

До 40% продукции будут отправлять на экспорт в Россию. В этом году ТОО «Радуга» исполняется 30 лет. На предприятии производят также твёрдое и жидкое мыло, продукты питания, пластмассовые изделия. Планируют открыть теплицу, где будут выращивать помидоры и огурцы.