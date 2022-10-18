В СКО свыше тысячи иностранцев нарушили миграционное законодательство

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За 9 месяцев сотрудники миграционной службы выявили больше тысячи нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Казахстана. Ещё 704 гражданина РК понесли ответственность за нарушения правил пребывания приглашёнными иностранцами. Чаще всего наши сограждане не уведомляют своевременно органы внутренних дел о пребывании у них иностранцев. Это необходимо делать в течение 3 рабочих дней. Граждане других государств обычно нарушают разрешённые сроки пребывания в Казахстане. Встречаются и другие случаи.

НУРСУЛТАН МУСТАФИН, инспектор управления миграционной службы ДП СКО:

— На территории области с 10 по 17 октября на территории СКО проходит второй этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал», основными целями и задачами которого являются выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Так, сотрудниками миграционной службы задержан гражданин республики Таджикистан, который в течение года дважды нарушил миграционное законодательство РК. В отношении него судом принято решение в виде выдворения за пределы РК, сроком на 5 лет.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» ведутся усиленные проверки возможных мест пребывания и трудоустройства иностранцев: стройки, рынки, подсобные хозяйства. Выявлено 15 фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы.