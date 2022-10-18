В Петропавловске прошел областной конкурс-практикум по дизайну

Новости МТРК

19:35 18 Октября 2022

В областном центре творчества детей и юношества проводится областной конкурс-практикум по дизайну. Более 100 учеников и преподавателей школ города и области, сидя за одной партой, создают свои маленькие шедевры. Посвятили творческий конкурс празднованию Дня Республики.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества
— Целью нашего конкурса является развитие творческого потенциала учащихся средствами художественного, технического конструирования. Наше жюри будет оценивать работы участников, учитывая оригинальность замысла, качество исполнения, эстетику.

Работы представляются в 3 номинациях. Натюрморт в казахском национальном стиле, пейзаж и композиция. Первый вариант выбрали участники из городской средней школы №10 города — Милана Клеменская вместе со своим учителем Натальей Григорьевной. Наталья Барышева работает преподавателем художественного труда более 30 лет. Для многих её учеников, которые реализовывали свой талант в школе, творчество становилось делом всей жизни. Такой конкурс, говорит наставник, ещё больше заряжает творчески и помогает сплотить ученика и преподавателя.

Наталья Барышева, учитель художественного труда СШ№10, г.Петропавловск
— Мои ученики они многие пришли в профессию. Это и швеи, и повара, и люди, которые себя проявляют творчески. Мы выбрали направление «Натюрморт». Подбирали все сами, составляли эскиз.  Прежде всего здесь происходит общение и с коллегами, и с учащимися. Мы узнаем очень много информации.

Для Миланы Клеменской этот конкурс — огромный опыт. Она хочет поступить в университет на дизайнера, поэтому надеется занять достойное место. Собрать мысли и идеи воедино ей помогла учительница. Они обмениваются идеями и воплощают замысел в жизнь.

Милана Клеменская, учащаяся СШ№10, г.Петропавловск
— Мне с детства нравится рисовать, а постом познакомилась с дизайном, и как-то душа к этому легла. К конкурсу мы готовились вместе, всё обговаривали. Учительница очень хорошая. Она много нам рассказала, дала большой опыт.

По итогам конкурса участники и победители получат дипломы. Такой конкурс-практикум по дизайну стал в областном центре творчества детей и юношества традиционным.


Анастасия Кузнецова

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