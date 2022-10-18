Свыше 5 тысяч пешеходов нарушили ПДД в СКО с начала года

Новости МТРК

19:16 18 Октября 2022

19-летний североказахстанец привлечён к ответственности за переход дороги в неположенном месте. Его остановили полицейские во время рейда. Сотрудники напоминают, автомобилю для полной остановки нужно время, особенно в дождливую погоду. Водители не всегда могут вовремя отреагировать на внезапное появление человека. Такой случай произошёл недавно на улице Караванной. Пострадал пешеход, он находится в больнице. Всего за 9 месяцев на дорогах области произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. 7 человек погибли, 50 получили ранения. При этом почти половина ДТП произошла по вине пешеходов. В 33 случаях пострадали дети. Всего с начала года за нарушение правил движения пешеходами в СКО привлечено к ответственности свыше 5 тысяч человек.


Айгерим Хамзина

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