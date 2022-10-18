Областной чемпионат по национальной игре тогыз кумалак

Спорт

19:12 18 Октября 2022

Областной чемпионат по национальной игре тогыз кумалак состоялся в Петропавловске. Соревнуются в ней более 40 ребят со всей области. 17-летняя Баян занимается этим видом игр уже 4 года. И в будущем хочет продвигать тогыз кумалак на международном уровне.

 БАЯН САРБЕЛОВА, участница соревнований, с.Байтерек:
— Я выиграла первый раунд. У моей соперницы не хватило ходов. Математика. Зависит игра от расчётов, нужно продумывать ходы наперёд. Очень важно продвигать национальные игры.

Правила игры заключаются в математических подсчётах. Сколько камешков из лунки нужно переложить, в каких случаях игрок имеет преимущество, и, самое главное, следить за количеством ходов. В тогыз кумалак много тонкостей, которые постоянно нужно «держать» в голове. По итогу выигрывает тот, у кого в так называемом «казане» больше камешков.

 ЖОМАРТ ОМАРОВ, президент областной федерации по тогыз кумалак:
— Проводятся международные турниры. В Монголии хорошо развита эта игра, в Европе. Недавно в республике Литве было открытие федерации. Участвуют 40 человек. Это является отбором на республиканский чемпионат.

Состоится он в ноябре в г.Актау. Приурочили эти состязания по национальной игре ко Дню Республики.


Диана Салихова

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