Круглый стол на тему духовного согласия в Kozybayev University

А в Kozybayev University накануне дня духовного согласия прошел круглый стол, где студенты вуза могли повысить свою религиозную грамотность, узнать, что из себя представляют деструктивные течения и как они меняют жизни людей. По мнению религиоведа столичного профильного центра Олега Синякова, чаще всего в деструктивные религиозные организации попадают молодые люди и пенсионеры. Все потому что представители старшего поколения часто перестают критически мыслить, а представители поколения next только начинают это делать. Вербовщики находят ребят через интернет, отметил Олег Синяков. Они легко определяют по страницам в социальных сетях тех парней и девушек, которых легче всего будет вовлечь в свою организацию.

ОЛЕГ СИНЯКОВ, религиовед Центра изучения религий, г.Астана:

— Молодежь является наиболее активной частью нашего общества. Той частью общества в жизни которой происходит калейдоскоп происшествий. Вторая причина состоит в том, что молодые люди еще недостаточно окрепли в этическом, философском, в том числе религиозном плане. Поэтому молодые люди являются гибким материалом в руках различных вербовщиков деструктивные, экстремистские и террористические организации.