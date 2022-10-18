Как отметят День Республики в СК?

В этом году Казахстан отмечает День Республики. Праздновать его будут 25 октября. В Северо-Казахстанской области подготовили целый ряд мероприятий. Это научно-практические конференции, выставки, спектакли, мастер-классы и не только.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО

— «Торжественное собрание с вручением государственных наград и праздничным концертом «Төл тарихымызға тағзым» состоится 22 октября во Дворце школьников. В этот же день в Петропавловске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Кроме того, 23 октября будет проведён Международный фестиваль ремесленников «Qyzyljar — шеберлер мекені» в ТРЦ «Dostyq mall». Продолжится он 24-25 октября на центральной площади».

Примут в нём участие мастера из Таджикистана, Кыргыстана, России и других регионов нашей страны. Праздничная программа яркая и насыщенная. Особое внимание — патриотическому воспитанию молодёжи.

КЕМЕЛЬ ОСПАНОВ, руководитель управления внутренней политики СКО

— «В организациях образования пройдут конкурсы эссе и рисунков, интеллектуальные турниры по истории Казахстана, спортивные мероприятия, конкурсы чтецов, серии классных часов. Демонстрации успехов и достижений страны будут способствовать книжно-иллюстративные выставки в музеях и библиотеках области, причем пришкольные бибилиотеки также не останутся в стороне. Так, в детско-юношеской библиотеке им. Г. Мусрепова пройдет выставка «Республикамның күні», в областном историко-краеведческом музее — музейная акция «Егемен ел тарихы».

В Петропавловске народные гуляния будут проходить 24 и 25 октября. В этот день на центральной площади праздничный концерт «Қыран елім — Қазақстаным!». Изюминка программы — музыкальная группа «Ninety One». Напомню, статус Дня Республики глава государства Касым-Жомарт Токаев восстановил на Национальном курултае в Улытау.