Как обезопасить себя от влияния деструктивных течений?

Как защитить себя и окружающих от влияния деструктивных и экстремистских течений. Об этом говорили на встрече, организованной в честь 30-летия дня духовного согласия. Правда, из всех приглашённых пришли на мероприятие только два человека. Им рассказали о нормах и законах в сфере религии.

ОЛЕГ СИНЯКОВ, религиовед Центра изучения религий, г.Астана:

— В РК наиболее часто нарушаются статьи о незаконной миссионерской деятельности, распространении религиозной литературы, оскорбление чувств верующих. Но чаще всего данные статьи нарушаются людьми неосознанно. Так как люди не знают действующее законодательство.

Например, человек находит у себя дома религиозную литературу старинную и решают её реализовать. В РК реализация религиозной литературы без санкции государства запрещена и грозит штрафом в 100 МРП.