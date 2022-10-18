18 октября Казахстан отмечает день духовного согласия. Этот праздник появился в стране 30 лет назад.

РАУЗА КАСЕНОВА, руководитель управления по делам религий СКО:

— 18 октября 1992 года в Казахстане состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия. Тогда в Алматы собрались представители всех религий, известные ученые, деятели культуры, которые приняли манифест, призвав объявить 18 октября Днём духовного согласия. С тех пор праздник считается днём примирения, милосердия и помощи ближнему, а также моратория на конфликты и столкновения.

Собравшиеся отметили, что в стране налажено взаимопонимание между конфессиями, религиозными объединениями и госорганами. Именно поэтому в прошлом году внесены изменения в законодательство в религиозной сфере, которые направлены на упрощение вопросов регистрации религиозных объединений, проведения мероприятий и религиоведческой экспертизы. И работа по совершенствованию законодательства продолжается.

РАУЗА КАСЕНОВА, руководитель управления по делам религий СКО:

— Все предпринимаемые меры направлены на либерализацию законодательства и окажут положительное влияние на развитие религиозной ситуации в стране. Если говорить о религиозной ситуации в нашей области, на сегодня она характеризуется как стабильная, отсутствуют случаи межконфессиональных конфликтов. В области зарегистрировано 136 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.

Большим достижением стал открытый в 2015 году клуб лидеров религиозных организаций. Он является ярким примером диалога местной исполнительной власти и представителей всех конфессий области.