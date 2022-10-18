18 октября Казахстан отмечает день духовного согласия

Новости МТРК

19:09 18 Октября 2022
18 октября Казахстан отмечает день духовного согласия. Этот праздник появился в стране 30 лет назад.

РАУЗА КАСЕНОВА, руководитель управления по делам религий СКО:

— 18 октября 1992 года в Казахстане состоялся первый Всемирный конгресс духовного согласия. Тогда в Алматы собрались представители всех религий, известные ученые, деятели культуры, которые приняли манифест, призвав объявить 18 октября Днём духовного согласия. С тех пор праздник считается днём примирения, милосердия и помощи ближнему, а также моратория на конфликты и столкновения.

Собравшиеся отметили, что в стране налажено взаимопонимание между конфессиями, религиозными объединениями и госорганами. Именно поэтому в прошлом году внесены изменения в законодательство в религиозной сфере, которые направлены на упрощение вопросов регистрации религиозных объединений, проведения мероприятий и религиоведческой экспертизы. И работа по совершенствованию законодательства продолжается.

РАУЗА КАСЕНОВА, руководитель управления по делам религий СКО:

— Все предпринимаемые меры направлены на либерализацию законодательства и окажут положительное влияние на развитие религиозной ситуации в стране. Если говорить о религиозной ситуации в нашей области, на сегодня она характеризуется как стабильная, отсутствуют случаи межконфессиональных конфликтов. В области зарегистрировано 136 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.

Большим достижением стал открытый в 2015 году клуб лидеров религиозных организаций. Он является ярким примером диалога местной исполнительной власти и представителей всех конфессий области.


Айгерим Хамзина

Читайте также

Новости МТРК 13.10.2022
850 млн тенге выделят на ремонт дороги до Шаховского
Готовь сани летом: жители села Дружбы Тимирязевского района готовятся к зиме
Новый профессиональный стандарт «Педагог» обсудили в филиале «Өрлеу»
Мобильный центр занятости населения открыли в Палате предпринимателей «Атамекен»
Представители первого антикоррупционного медиацентра встретились со студентами Kozybayev University
Роль религии в укреплении духовных и моральных ценностей современного общества
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции посетил строящиеся многоэтажки Петропавловска
10 работодателей привлекли к ответственности за незаконный труд иностранцев в СКО
Новости МТРК 23.09.2022
В Есильском районе выбрали акима Ильинского с/о
В РК вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся оборота оружия