Областной форум родителей прошёл в Петропавловске. Он собрал более 300 родителей и свыше 100 преподавателей со всего региона. Организовали мероприятие активисты областного филиала республиканского общественного объединения «Сеімен Болашақ».

Жансая Исмагулова, председатель республиканского общественного объединения «Сенімен Болашақ»

— Что такое осознанный родитель? Осознанный родитель — это не образцовый родитель. Осознанный родитель — это чувствительный родитель. В нашем обществе не хватает чувствительности. Мы ребенка чувствуем, разговариваем с ним, мы знаем, что его заботит.

Именно это и соблюдает в воспитании своих 4 детей Айсулу Карбаева. Она говорит, что ребенок всегда должен знать, что он — личность и что у него всегда есть опора — его родители.

Айсулу Карбаева, участница форума

— В быту, работе, повседневной жизни мы забываем о воспитании детей, мы забываем о том, что нужно правильно воспитывать детей. И когда проводят такие форумы, ты берешь фокус, ты понимаешь, что этот момент нельзя упускать. Мы сейчас здесь говорили, что 20 минут нужно просто разговаривать с ребенком. На самом деле в своей жизни я это практикую. Вечерами, когда мы ужинаем , я всегда говорю детям, чтобы убрали телефоны, давайте поговорим. Я спрашиваю у каждого ребенка, как прошел день, что нравится, что нет. Они бегут и сами начинают рассказывать все.

Такой родительский форум проходит в каждом регионе. Первая часть — это пленарное заседание, после — секционные занятия. Здесь рассмотрят вопросы буллинга, самоидентификации ребенка и его безопасности. Проходит мероприятия при поддержке областного управления образования.

Назир Жашибеков,руководитель управления образования СКО

— Цель форума — привлечь родителей к проблемам воспитания подрастающего поколения, к проблемам развития детей, наладить связь между родительским сообществом и педагогическим. На этой площадке, я думаю, мы выработаем те рекомендации и для родителей, и для педагогов, которые понадобятся для работы и понимания психологии детей, их развития.

В завершение форума психологи провели для родителей семинар-тренинг.