Капитальный ремонт на участках дорог областного значения

Большие ямы до полуметра, болотистая земля и разрушенная водопропускная труба. Такой была дорога «Карагуга-Надёжка» год назад. Сейчас все выбоины и трещины залатали, проложили асфальт.

АЙБЕК КОРЖУМБАЕВ, главный специалист управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— Выполнено устройство водопропускных труб на основной дороге, на съездах, проведено устройство тротуаров, установлен остановочный павильон возле села Бейнаш. Дорога соединяет 6 населенных пунктов с районным центром М.Жумабаева, где проживает более 2 тыс человек. Стоимость проекта составила 1 млрд 123 млн тенге. Это республиканский бюджет.

Начали работы в июле 2021 года. Капитальный ремонт провели более чем на 9 километрах дорожного полотна.

ЕВГЕНИЙ БОЧКАРЁВ, инженер технического надзора ТОО «Есиль-строй экспертиза»:

— На данный момент дорога соответствует всем международным стандартам по 3-ей технической категории. Подрядчик проявил свои умения. Дорога получилась качественная, ровная.

Изначально дорога на протяжении 5 км была в более — менее хорошем состоянии. Мы здесь меняли только покрытие асфальта. А остальные 4,1 км менялись полностью со щебнем, с земляным полотном, т.е. на глубину до метра.

Капитальным ремонтом охватили и 5 км дороги «Смирново-Токуши» в Аккайынском районе. Жители близлежащих сёл сталкивались с трудностями. Добраться до соседей деревни было целым испытанием.

БЛИЦ:

— Ездили — буксовали. То яма, то канава. Сейчас дорогу сделали хорошую. Вообще отлично. 10 минут мы доезжаем до с.Трудового. Раньше 40 мин — час. По ямамам, по канавам кое-как добирались. Где-то в объезд, где-то так. Где забуксуем, где ремонтируем. Просим, чтобы кто-то вытащил. Вот так вот и ездили.

— Я живу в с.Трудовом. По работе часто бываю здесь. Дорога была очень ужасная. Зимой тут заносило, летом в дождливую погоду вообще не проехать было. Дорога отличная. Как была та дорога, эта вообще отличная. Благодать ехать, отдыхаешь.

На ремонт этого участка дороги потратили 486 млн тенге из республиканского бюджета.

РАДИК АРШАКЯН, заместитель директора ТОО «Ашық аспан»:

— Начали весной эту работу. В течение 4-х месяцев закончили. В бригаде работали 20-ти человек. Задействовали 25 единиц спецтехники.

Гарантия на дорогу — 2 года. Однако, по словам подрядчика, в таком же виде она прослужит 5-6 лет. Может и дольше, если за ней ухаживать. То есть, время от времени проводить мелкий и средний ремонты.

САЯН ЖАНГУЖИН, эксперт технического надзора ТОО «Алатау сапа құрылыс»:

— Произведено более 40 тыс кв м устройства основания с добавлением цемента. Также более 35 тыс кв м асфальтобетонных смесей — 2 слоя. Изначально подрядчиком для контроля качества ведения своих работ была привлечена лаборатория. Работы выполнялись в соответствии с нормативными документами. Также параллельно контролировался объект национальным центром качества дорожных активов по СКО. Все испытания прошли. В любом случае нужно будет проводить текущие ремонты, потому что сейчас и климат чуть-чуть меняется, и объём паводков никто не знает на следующие годы, какие морозы будут. Всё это очень влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Завершили все работы в сентябре этого года. Сейчас дороги введены в эксплуатацию и успешно выдерживают нагрузки.