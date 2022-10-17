«Северный Казахстан на рубеже веков: история и современность». Под таким названием в Kozybayev University прошел республиканский научно-теоретический семинар. В нём приняли участие известные учёные страны, историки и исследователи. Рассмотрели вопросы деятельности движения «Алаш» в северном регионе, вопросы топонимики и ономастики области. Директор областного государственного архива Сауле Маликова рассказала о ходе работы по реабилитации жертв политических репрессий.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В 2020 году Касым-Жомарт Токаев дал поручение о создании Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. На сегодня местная комиссия хорошо справляется с этой работой. В результате были выявлены имена репрессированных граждан, которые в свое время были перечислены в Государственную комиссию на их реабилитацию.

Профессор Казахского национального университета им.аль-Фараби Гюльнар Муканова приехала на семинар из Алматы. Она — уроженка СКО и очень рада принять участие в таком масштабном мероприятии. Считает, что для молодежи будет интересно узнать о том, что столетиями назад на земле Северного Казахстана развивалось местное самоуправление и люди верили в преобразования.

Гюльнар Муканова, профессор Казахского национального университета им.аль-Фараби

— Здесь было сплошное покрытие имперской политики, имперского законодательства, но среди вот этой как бы затопленной массы пробивались ростки самосознания в виде газет, первых школ. На территории нынешнего Жамбылского района, Булаевского, Магжана Жумабаева, района Шал акына создавались первые аульные школы. Их создавали выпускники медресе Уфы, Троицка, Оренбурга, которые получив образование, возвращались в родные места.

На семинаре также выступил профессор Еразийского национального университета им.Л. Н. Гумилева, доктор филологических наук Серик Негимов. Профессор рассказал о Ботайском поселении, которое потрясло археологию не только страны, но и мира.

Серик Негимов, профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, доктор филологических наук

— В северном регионе впервые стало известно, что лошадь была одомашнена. Это также зафиксировано в Парижском музее.

В мировой истории наш регион занимает значимое место. По архивным данным, в 1918 году на территории современного Жамбылского района прошел большой курултай казахов в поддержку правительства Алаш Орды. Туда на следующий день после семинара и отправились учёные и исследователи. Отметим, историческое место, где проходил курултай, сегодня носит статус сакрального места общенационального значения.