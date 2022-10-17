Открытие 136-го театрального сезона в областном драмтеатре им.Н.Погодина

Неблаговидные поступки и притворство с нотками юмора. Актёры областного драматического театра им.Н.Погодина представили на суд зрителей новую постановку. 136-ой театральный сезон начался с премьеры к 200-летию А.Островского «Волки и овцы».

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— «Волки и овцы» ставим в 3-й раз. В первый раз это было в начале 20 века, потом в 40-х годах. И вот, спустя 80 лет мы вернулись к этой пьесе. Очень интересная пьеса. Мне кажется, она на века. Отношения между героями, жажда наживы.

Большие деньги кому угодно вскружат голову. Вот и в этой пьесе между героями развораивается настоящая охота за состоянием богатой молодой вдовы. Прикрываясь праведными мотивами, справедливостью, любовью каждый из них готов урвать свой лакомый кусок. И как здесь разобрать: кто волки, кто овцы, а может и вовсе где-то бродит волк в овечьей шкуре?

В зале театра — аншлаг. Петропавловцы с нетерпением ждали открытия сезона. Билеты разобрали за несколько дней.

БЛИЦ:

— Если честно, в театре в первый раз. Много эмоций. Игра актёров очень понравилась.

— Мне нравится, как раскрываются эти артисты на сцене. Во-первых, очень содержательный такой спектакль. Бывает, попадает что-то из сюжета в реальной жизни. Хочется пожелать только удачи, чтобы зал был всегда полон, и наши артисты радовали нас и другими постановками.

— Вы знаете, с первых моментов мы уже в плену театрального искусства. Во-первых, мы уже соскучились. После карантина давно не были. Сегодня мы здесь. Полный зал, аншлаг.

— Мы как завороженные сидим, и 1,5 часа пролетели как один миг.

В этом сезоне в театре подготовили две премьеры. Представят зрителям также постановку российского режиссёра Батыра Колаева «Қозы-көрпеш — Баян сұлу».