В двух округах Тимирязевского района увеличили площадь пастбищных угодий

В Тимирязевском районе реализуют поручение Президента Республики Казахстан по увеличению пастбищных угодий для выпаса скота населению. Сейчас общая площадь добровольно возвращенных пастбищ тимирязевскими сельхозтоваропроизводителями составляет более 3 тысяч гектаров.

Азамат Касенов, руководитель отдела земельных отношений акимата Тимирязевского района:

— Добровольно возвращено порядка 3,4 тысяч гектаров. Также работа производится по возврату неиспользованных пастбищ. Нами выявлено 9 хозяйств, которые не работают, действительно. По ним приняты меры административного характера, возлагаются предписания и 20-кратный налог.

В целях уменьшения потребности в пастбищных угодьях акимы сельских округов заключили меморандумы с сельхозтоваропроизводителями.

Азамат Касенов, руководитель отдела земельных отношений акимата Тимирязевского района:

— Это порядка 21,5 тысяч гектаров у нас уже заключены в количестве 48 штук. Работа продолжается. В целях увеличения пастбищных угодий акиматами сельских округов прирезано в общем около 5 тысяч гектаров. Сегодня около 3 тысяч гектаров находится в проектировке.

По плану принудительного изъятия пастбищ провели анализ, в ходе которого выявили 2 населенных пункта — Тимирязево и Аксуат. Там нуждаются в пастбищах для выпаса скота частного подворья. В итоге прирезали из земель запаса более тысячи гектаров для Тимирязевского сельского округа и почти 200 гектаров — для Аксуатского.