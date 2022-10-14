Скажем коррупции — нет!

В Петропавловском колледже машиностроения и транспорта прошла встреча борцов с коррупцией со студентами средних учебных заведений. На повестке дня — антикоррупционное воспитание молодёжи. Она должна обладать академической честностью, открытостью, справедливостью и добропорядочностью, считает Владимир Андреев.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта:

— «Я участвую в мероприятии, посвященном против коррупции. Возможно, в какой-то мере они эффективны,потому что студентов чему-то учат, показывают, что плохо и как это отразится в жизни».

Организовали встречу активисты общенационального движения против коррупции. С помощью информационно-разъяснительной беседы, видеороликов они наглядно показывают всю суть актуальной проблемы современного общества.

ТЕМИРГАЛИ АБИЛЬМАЖИНОВ, председатель СКОФ «Общенациональное движение против коррупции»

— «У нас СК является одной из самых благополучных областей по коррупционным делам. Я думаю, что работа, которую мы сегодня проводим, даёт свои положительные результаты. Сегодня мы не апеллируем вопросами статистики. У нас стоит задача — воспитать и выработать у молодёжи правильное поведение и понимание этих вещей».

Активисты считают, что антикоррупционная культура должна закладываться в семье. Если её нет, то о честности и добропорядочности говорить не стоит. Профилактические мероприятия общенациональное движение против коррупции планирует проводить на постоянной основе.