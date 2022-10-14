Лесному хозяйству «Орлиногорское» — 75 лет!

Лесное хозяйство «Орлиногорское» расположено сразу в 4-х районах: Айыртауском, Тайыншинском, Акжарском, и Уалихановском. Причем, если в трёх из них лесистость составляет менее 1%, то в Айыртауском — более 14%. Там и находится центр учреждения. Директор лесхоза Темиржан Сакенов начал работать здесь, когда ему было 21. И вот уже 45 лет он отдаёт всего себя профессии. Застал он те времена, когда на весь лесной посёлок был только один телефон, а территорию объезжали на лошадях и быках.

ТЕМИРЖАН САКЕНОВ, директор лесного хозяйства «Орлиногорское», Айыртауский район:

— Успех работы коллектива зависит от сотрудников. В КГУ «Лесное хозяйство «Орлиногорское» основной коллектив — 55 человек, в летнее время увеличивается до 70. Для людей, далеких от лесного хозяйства, наша работа кажется некой идиллией: прекрасная природа, чистый воздух, чистая экология. Но, реалии лесного труженика не таковы. Мы занимаемся выкопкой посадочного материала в лесном питомнике, созданием лестехкультур, отводом лесосек, отпуском леса.

Сейчас площадь лесного хозяйства больше 37 тыс га. С каждым годом эта цифра растёт. В планах на 2023-й посадить порядка 2 млн 300 тыс саженцев берёзы и сосны.

ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВ, заместитель директора лесного хозяйства «Орлиногорское», Айыртауский район:

Одна из основных задач это воспроизводство лесов. В нашем учреждении в 2022 году стоял план посадки лесных культур на площади 98 га. Это берёза повислая. План у нас выполнен. В полном объеме — 98 га.

Этим саженцам где-то два года. Для того, чтобы вырасти вот в такую высокую красавицу, им понадобится порядка 30 лет. Семена для посадки собирает каждый сотрудник. Бережно хранят их и высаживают в питомнике.

ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВ, заместитель директора лесного хозяйства «Орлиногорское», Айыртауский район:

— В учреждении имеется постоянный лесной питомник площадью 17,3 га. На нём организовано выращивание посадочного материала. Посадочный материал выращивается следующим образом: осенью производистя посев семян берёзы повислой, потом в весенний период организовывается полив.

Посадка полностью механизирована, что значительно ускоряет весь процесс. Сейчас в лесхозе имеется современное оборудование.

ТЕМИРЖАН САКЕНОВ, директор лесного хозяйства «Орлиногорское», Айыртауский район:

— На какой технике. Если снова вернуться, то это были быки. С 1956 года лесхоз стал механизированным: грузовые машины и тракторы, один телефон на контору без восьмёрки. Сейчас в рыночном Казахстане материально-техническое снабжение неплохое. Имеется 7 современных тракторов, 11 потрульных машин, система видеонаблюдения интерактивная, непосредственно сопка.

— На связи. — В сторону .., вижу дым. — Принято

Самое опасное для лесхоза — это, конечно же, пожары. Они наносят непоправимый урон природе. Пожароопасный период длится с ранней весны и до поздней осени. Однако, много лет коллектив лесного хозяйства успешно предотвращает любые происшествия. Всё благодаря компетентным кадрам и слаженной работе.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Следят за лесными хозяйствами с самой высокой точки — Жаман сопки. Её высота — 365 м. С помощью бинокля видно даже самые маленькие возгорания. Заметив задымление, смотрители сообщают по рации его направление. Туда сразу же выезжает оперативная группа».

Кенжебай Жусыпбеков дежурит на вершине горы с раннего утра и до позднего вечера. Забираться на сопку приходится 2-3 раза в неделю. Признаётся, сначала подниматься на такую высоту было тяжеловато. Сейчас это занимает всего 10-15 минут.

КЕНЖЕБАЙ ЖУСЫПБЕКОВ, охранник лесного хозяйства «Орлиногорское», Айыртауский район:

— Уже 8-й год работаю. Мы следим за пожаром. Если видим дым, то по рации сообщаем «направление такое-то или такое-то». Едут лесники, пожарные, тушат. Работа хорошая. Для здоровья полезно, свежий воздух. — Не страшно на такой высоте? — Нет, не страшно. Мы здесь родились, выросли. Это наша природа, наше богатство. Охраняем.

В этом году лесному хозяйству «Орлиногорское» исполняется 75 лет. В планах расширяться, модернизироваться и продолжать заботиться о родном крае.