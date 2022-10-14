Конкурс «Мёд края белых берёз 2022»

Новости МТРК

15:22 14 Октября 2022

 

В Петропавловске впервые состоялся конкурс «Мёд края белых берёз 2022». Он проходил на базе Северо-Казахстанского колледжа профессионального обучения и сервиса. Поддержать участников конкурса пришел первый заместитель главы региона Марат Тасмаганбетов. На сегодня в области трудятся около полутора тысяч пчеловодов. Благодаря их сотрудничеству с преподавателями учебных заведений желающих заняться этим интересным ремеслом становится все больше.

 НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:
— Сделано три выпуска, подготовлено 43 человека, трудоустроены 39 или 92%. Т.е. процент трудоустройства довольно большой. Из них 11 человек открыли собственное дело и продолжают семейный бизнес. Подготовка пчеловодов осуществляется в рамках ГЧП, ежегодно размещается государственный образовательный заказ. Данный колледж тесно сотрудничает с Ассоциации пчеловодов СКО.

Председатель профильной Ассоциации Олег Гаврилов говорит, что обучение начинающих пчеловодов проходит эффективно и интересно. В этом сезоне в товариществе собрали почти 8 тонн сладкого и полезного лакомства.

ОЛЕГ ГАВРИЛОВ, председатель Ассоциации пчеловодов СКО:
— Уже на протяжении 4 лет обучаем студентов, они у нас проходят практику на пасеках. Уже есть самостоятельные пчеловоды. У нас в области большой потенциал развития пчеловодства. Т.е. если у нас в области будет развиваться животноводство, будет больше сеяться эспарцета, дойника, гречихи, подсолнуха, то мы сможем стать лидерами по производству меда.

Достичь больших результатов в своем деле хотят все начинающие пчеловоды. В Северо-Казахстанском колледже профессионального обучения и сервиса эту специальность ежегодно выбирают около 15 человек. Студент 2 курса Тимур Бектасов решил пойти по стопам дедушки. Он тоже был пчеловодом.

ТИМУР БЕКТАСОВ, студент Северо-Казахстанского колледжа профессионального обучения и сервиса:
— Я хочу создать свою пасеку из 50-ти семей и дальше заниматься пчеловодством. Можно делать это в дачном поселке или где-то в поле, но с разрешением.

Лакомство в сотах, темный и светлые виды меда. На конкурсе студенты представили и сами дегустрировали полезные угощения, собранные во время производственной практики. Кроме того, пчеловодам-первокурсникам вручили их первые студенческие билеты. Организаторы областного конкурса меда хотят сделать его ежегодным.


Дарья Пышмынцева

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