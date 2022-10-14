Бывший проректор Kozybayev University А.Толешов посетил вуз

Новости МТРК

17:53 14 Октября 2022

 

В Kozybayev University прошла встреча студентов с бывшим проректором вуза Амандыком Толешовым. Говорили здесь о механике и машиноведении. Академик рассказал молодежи о своих проектах в сфере робототехники. Под его руководством были созданы медицинские роботы, которые пользуются большим спросом. В планах у Амандыка Толешова сотрудничество с местным вузом и заводами.

АМАНДЫК ТОЛЕШОВ, академик института механики и машиноведения им. О. Жолдасбекова, г. Алматы
— «Мы разработали один проект по цифровизации завода по машиностроению. Это программа начнет работать с этого года. Задачи этого проекта мы разработали с заводами, с которыми мы сотрудничаем. Планируем наладить дружеские отношения с Северо-Казахстанским университетом и местными заводами для дальнейших разработок проектов в сфере машиностроения».


Алишер Ашимов

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