Аким СКО посетил Есильский район

Дом культуры плюс спортивные секции. Такой комплекс работает в селе Покровке Есильского района. В этом году здесь провели капитальный ремонт

на 40 млн тенге. Заменили изношенные окна и двери, поменяли кровлю и пол. А за счёт ОО «Батыр боламын» открыли спортивный зал с секциями для детей и подростков.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Для нашего района 5 млн тенге выделено. Полностью оборудовали: маты, груши, манекены. Сегодня занимаются дети каратисты. В районе около 100 детей занимаются каратэ. Плюс открываем секцию бокса, которой у нас не было.

Изменился после ремонта и актовый зал дома культуры. Теперь здесь новая сцена и светлый зал. Помогали в оформлении и местные аграрии. Такими переменами в Покровке сельчане довольны, рассказывает Сара Бекенешева.

САРА БЕКЕНЕШЕВА, жительница села Покровки, Есильский район:

— Бесхозное было здание, а сделали такую красоту. Рады до слёз. Теперь наши дети и внуки будут здесь на сцене петь, танцевать. Хорошие мероприятия будут проводиться.

И уже проводятся. Для собравшихся в доме культуры провели небольшой концерт.

Остался у жителей Покровки один вопрос — когда сделают дороги в селе? Аким области отметил, ремонт будет. Этот вопрос решат через год, максимум — два. Поможет комплексный план, благодаря которому за последние 5 лет на Покровку выделили млрд тенге.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2019 году порядка 250 млн тенге было выделено на водопровод. У почти 75% жителей вода подведена в дом. Школа, колледж отремонтированы. В колледж поставили современное оборудование. Освещение сделали в посёлке.

В Есильском районе приступили к ремонту трассы возле села Ильинки. 7 км полотна заасфальтируют в текущем году, ещё 10 в следующем году. А в самой Ильинке проводят работы по водоснабжению.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— Восстановили на 250 кубометров резервуар, установили башню, подключаем сейчас к селу. На сегодня подключено 65 домов. В тестовом режиме подаётся.

Жители Ильинки уже заказывают сантехнику и стиральные машинки. Больше не придётся стирать вручную и затапливать для этого баню, говорят сельчане. Вода горячая и холодная будет в доме. Активное участие в развитии села принимает директор товарищества «Ильинское». Ежегодно повышает заработную плату своим работникам. А ещё возводит для них дома. Накануне вручил ключи от нового дома семье Шанкиных, глава которой отлично трудится в хозяйстве.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— не будешь создавать для людей условия, не будешь заботиться о селе, то и работы не будет, отдачи не будет. Каждый год хозяйство получает стабильный хлеб. В этом году 24 ц/га получили благодаря людям.

В этом году аграрий построил возле школы спортивный комплекс для детей. Вложил около 100 млн тенге.

БЛИЦ:

— Построили вообще здорово. Футбол теперь здесь каждый день. В футбол, волейбол, баскетбол играем. Иногда вечером приходим на качелях покачаемся.

— Раньше такого не было. Нам не интересно было здесь. А сейчас столько всего — и качели, и городок. Тренажёры тоже классные. Спасибо!

Алдияр Айтпаев, Никита Кузовёнков