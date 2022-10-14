В Казахстане в 5 раз проходит конкурс «Караван доброты». Каждый год республиканский конкурс выявляет сотни отважных, неравнодушных людей, меценатов, которые вносят большой вклад в развитие Казахстана. Заявки на участие принимаются до 30 декабря текущего года. Лауреаты конкурса будут определены в 7 номинациях. Одна из них «Асар» — для тех, чья благотворительная деятельность связана с сохранением народных обычаев и традиций. «Туған жер» — вручается лауреату, который оказывает благотворительную помощь родному краю. «Батыл жүрек» — за героическую смелость и самоотверженность.

ДИНА МУХАМБЕТЖАНОВА, исполнительный директор ассоциации деловых женщин по СКО:

— «Мейірім жолында» — для тех, кто оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного времени. «Қайырымдылық тарихы» — номинация вручается журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ благотворительности, социальных проблем. «Бала жүрегі» — вручается лауреату в возрасте от 6 до 18 лет за проявленную отвагу и героизм в экстренных ситуациях, участие в благотворительной деятельности. «Жануарға мейірім» — номинация вручается лауреату, который является правозащитником животных, помогает в их содержании, а также пропагандирует доброту и милосердие по отношению к животному миру.