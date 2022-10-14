5 суток ареста за разбитую остановку получил 21-летний петропавловец

Пять суток ареста за разбитую остановку получил 21-летний житель Петропавловска. Напомню, инцидент случился вечером 10 октября по ул. Жукова. В 1-м отделе полиции быстро установили личность нарушителя. Помог в этом стражам порядка прохожий. Он услышал шум. Увидев разбитый остановочный павильон, не стал тратить время на то, чтобы выложить фото в социальные сети, а незамедлительно позвонил на «102». По словам парня, в тот вечер он был пьян.

СНХР: нарушитель (Кроме вас там ещё были люди? — Не знаю, не видел, находился в алкогольном опьянении. — Сильно пьяный был? — Средняя степень)

СНХР: Жанбота Каиркенов — участковый инспектор полиции УП г. Петропавловска (Этот гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 434 ч. 1 КРКоАП и направлен в суд)

Постановление суда направили в отдел ЖКХ для подачи иска о возмещении причинённого ущерба. Кроме того, суд установил особое требование к поведению нарушителя. Следующие три месяца ему запрещено употреблять алкоголь. Контроль над исполнением будет возложен на участкового инспектора. Полицейские напоминают, что за нарушение особых требований к поведению предусмотрено дополнительное наказание.