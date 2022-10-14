2-й областной этап республиканского детского читательского конкурса

В аудитории средней школы №6 им. Кожабергена жырау собрались учащиеся 3-11 классов школ области, которые уже показали на первом этапе республиканского читательского конкурса свою эрудированность и любовь к чтению. На областной из более 850 участников прошли 56 сильнейших. Инициировал бесплатный республиканский конкурс детских чтений Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

Дархан Аскарулы, ведущий менеджер Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру»

— Хочу отметить высокую организационную деятельность 1.17 областных управлений образования и методических центров. 1.40 В нашем конкурсе участвуют десятки тысяч учеников со всех школ нашей страны. Они заранее поделены на 4 категории по возрастам. Каждой категории были рекомендованы по 2 книги на государственном языке. Там есть и казахская литература, и мировая.

Бахыт Габдуллина, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий в сфере образования СКО

— Конкурс проходит под эгидой празднования Дня Республики, также Года детей. Цель этого конкурса — привитие детям интереса к чтению книг, патриотическое воспитание.

Ежегодно в четвертый понедельник октября отмечается Международный день школьных библиотек. Сандугаш Сагдатхан увлекается чтением с ранних лет. Много времени провела в школьных библиотеках. Уже не первый раз пробует свои силы в литературных конкурсах.

САНДУГАШ САГДАТХАН, учащаяся Мамлютской школы-интерната:

— Чтение помогает нам развиваться духовно и свободно передавать свои мысли. Книги рассказывают нам истории, и мы можем научиться проводить параллель с жизнью и верно принимать решения. Такой конкурс повысит интерес ребят к чтению. Я надеюсь занять достойное место.

Участникам предстоит ответить на тестовые вопросы по книге и написать эссе. 4 учащихся, которые покажут лучшие результаты сегодня, получат путевки на республиканский этап, который пройдет в ноябре.