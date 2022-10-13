Влияние туризма на окружающую среду

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— «Туризм — одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. За много лет Имантау-Шалкарская курортная зона полюбилась не только местным жителям, но и приезжим. Ежегодно здесь появляются новые базы отдыха, где создают все условия для проведения отличного досуга».

Жемчужина СК обладает уникальным природным наследием, которое должно способствовать развитию экотуризма и улучшению экологической обстановки. Последняя, правда, оставляет желать лучшего. По результатам исследования общественного фонда «Стратегия», большие проблемы на курортной зоне имеются с вывозом твёрдых бытовых отходов.

МАДИ ОМАРОВ, аналитик общественного фонда «ЦСПИ «Стратегия»

— : «У Имантау самые печальные результаты. Это мы выявили в ходе глубинных интервью и социалогического опроса среди населения, которые мы проводили с экспертами. Здесь очень распространены стихийные свалки. Они распространены не только на территории посёлка, но и в лесах».

Об экологической проблеме в профильном ведомстве знают и стараются держать ситуацию на контроле. Всего в Айыртауском районе 57 свалок, 54 из которых узаконены. Бороться с мусором экологам помогает национальная компания «Ғарыш сапары».

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии СКО:

— «На сегодня компания «Ғарыш сапары» предоставляет снимки несанкционированных мест размещения отходов. По итогам 2022-го года на территории района выявлено 16 таких мест, которые уже полностью ликвидированы. Если говорить по области, то у нас существуют 452 условно- организованные свалки. Из них 12 только имеют разрешительную документацию».

Активисты общественного фонда «Стратегия» проблемой обеспокоены. Чтобы избежать более печальных последствий, ответственность за состояние окружающей среды должен взять сам человек.

ГУЛЬМИРА ИЛЕУОВА, руководитель общественного фонда «ЦСПИ «Стратегия»

— «Большая часть жителей не вовлечена в туристический бизнес. Они не понимают эти риски туризма и для них это какая-то другая форма деятельности, потому что большинство здесь занимаются сельским хозяйством. Поэтому, имантауцы на формирование экологической проблемы смотрят по-другому, чем жители других сёл. Кроме того, различаются решения. Мы когда проводили исследования в Баянауле и выявили, что там проводятся конкурсы среди школьников. Там к сбору мусора относятся более системно и в это вовлечено большое количество людей. Поскольку они понимают, если у них будет замусорено, то к ним особо никто не поедет. В Имантау такое понимание не развито».

О развитии туризма за круглым столом тоже говорили. В Имантау-Шалкарской курортной зоне функционируют более 30 баз отдыха, на модернизацию которых выделяют немалые средства. Помимо этого появляются новые зоны. Например, эту базу отдыха Талгат Нешибаев открыл два года назад. Мужчина в сфере туризма более 10 лет.

ТАЛГАТ НЕШИБАЕВ, директор базы отдыха, Айыртауский район:

— «Работаем два сезона. На нашей базе имеются 5 домов и 4 палатки для глэмпинга. Это территория национального парка. У нас она в аренде на 49 лет. Туризм развиваем. Стоимость домов начинается от 50 тысяч тенге. Посетители адекватные, экологию соблюдают. Не мусорят».

Чтобы решить экологические проблемы курортной зоны, надо о них говорить как можно чаще, считает Гульмира Илеуова. А самое главное, необходимо прививать экологическую культуру местным жителям, туристам, кстати, тоже не помешало бы. Напомню, Имантау-Шалкарская курортная зона вошла в топ-10 туристических зон Казахстана и в скором времени перейдёт на баланс министерства культуры и спорта страны.