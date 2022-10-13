Партийцы и общественники встретились со студентами Kozybayev University

В Kozybayev University прошла встреча партийцев и общественников со студентами. В аудитории — молодая сила страны и те, кто готов поделиться опытом и знаниями. Не бояться выражать свои мысли, трудиться и учиться. Мотивационную речь с трибуны произнесла Лаззат Жалмуканова. Она говорит, что наша страна стоит на пороге перемен.

Лаззат Жалмуканова, член партии «AMANAT», директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Если вспомнить недавнее обращение нашего Президента в своем Послании от 1 сентября, то мы видим, что главой государства реформы и преобразования все касаются деятельности человека. То есть для нашего Президента человек — это центральная фигура, вокруг которой будут проходить преобразования. Наша страна стоит на пороге перемен, поэтому очередной съезд партии «Аманат» единогласно выдвинул Токаева, который честно и благородно проведет масштабные и прогрессивные реформы в государстве.

Депутат городского маслихата Владимир Витченко когда-то будучи студентом сидел в этой аудитории. Сейчас же с неподдельным интересом молодёжь слушает его. Формула успеха проста — заработал, заслужил, стал, говорит депутат.

Владимир Витченко, депутат городского маслихата

— У нас этот год очень многообразный в политической системе. У нас прошла конституционная реформа, референдум, в котором вы все принимали участие. У нас было Послание Президента, съезд партии. И впереди у нас выборы. Я закончил этот вуз, учился на этой поточке и хотел бы сказать, что то, что говорится, какие Послания выходят, это все реализуется, и мы — часть реализации данных проектов. Тогда Президент говорил, что будущее за молодыми, и мы сделали немало. Сейчас перед вами открываются большие перспективы.

Студенты говорят, что такие встречи вдохновляют и мотивируют. Очень полезно обсуждать глобальные новости в жизни страны с опытными людьми.

Махаббат Даурен, студентка Kozybayev University

— Для нас это очень полезная встреча. Я учусь на 3 курсе и с самого начала обучения активно участвовала в мероприятиях партии «Аманат». Очень рада, что стала участницей конференции.

Также участники затронули тему предстоящих президентских выборов. Голос каждого будет важен. Ведь каждый гражданин страны — это ценное звено одной цепи под названием «Казахстан».