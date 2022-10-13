Мясо бройлеров начали выпускать на птицефабрике «Жаңа құс» в селе Новокаменке. Строить её начали летом прошлого года. За это время открыли три корпуса для птицы, убойный цех, комбикормовый завод. Пока что птицефабрика закупает суточных цыплят и выращивает их.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— В будущем планируется построить инкубаторий. Мы сможем завершить полный цикл от производства суточного цыплёнка до конечного продукта на прилавках магазинов.

В магазинах, кстати, уже продаётся бройлер от птицефабрики «Жаңа құс». Найти её можно вот в такой упаковке. Есть птица целиком, а также крылышки, голень, бёдра, грудка. В общем весь ассортимент.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— Цену мы сделали ниже всех предложений, который на сегодня были. Сейчас отрабатываем с СПК «Солтүстік» со стабфондом.

— Цена какая у вас?

— На сегодня 1100 тенге. На рынке 1500-1800.

Продукт натуральный. На птицефабрике не используют препараты, которые стимулируют набор веса. Птицы растут естественно. А мясо получается натуральным, потому что кормят бройлеров экологически чистой пшеницей с добавлением других растений.

РАДИЙ КУШЕРБАЕВ, руководитель ТОО «ПТФ «Жаңа құс», Кызылжарский район:

— Химию мы никакую не добавляем, даже в медицинских препаратах. Прежде чем производить птицу, мы долго изучали, разговаривали с институтом, как можно сделать. Они нам дали препараты, которые разработаны на основе не химических процессов, а естественных.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это очень важный вопрос. Вопрос экологии, безопасности продуктов питания. Мы видим, что в продуктах питания с каждым годом химических элементов всё больше. Мы должны кормить своих людей чистой продукцией. Это здоровье, отсутствие отклонений в следующих поколениях.

Открытие птицефабрики приурочили ко Дню республики. Сейчас в товариществе трудятся 50 человек. Это жители ближайших сёл. Минимальная зарплата, по словам директора птицефабрики, 170 тысяч тенге. В следующем году предприятие выйдет на полную мощность, здесь будут производить 1,5 тысяч тонн мяса бройлеров в год. Североказахстанцы же потребляют 8,5 тысяч тонн ежегодно. Закрыть потребность помогут строящиеся сейчас птицефабрики.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ещё мы сейчас строим 2 фабрики, которые будут производить достаточное количество. Мы будем в 2 раза больше производить, чем потребляем. Мы не будем зависеть от импорта, которого ещё много. Прежде всего, он идёт из РФ. В целом, в страну завозится очень много импортного куриного мяса.

Всего в СК в этом году реализуется 31 инвестпроект в сельском хозяйстве на общую сумму 77 млрд тенге. Каждый из них получил господдержку. Это льготный кредит или помощь с инфраструктурой.