Достижения и проблемы строительной отрасли

О достижениях и проблемах в строительной отрасли говорили студенты в Высшем строительно-экономическом колледже. Там прошла научно-практическая конференция. Свои проекты защищали 9 студентов. Среди них и первокурсник Владислав Ревенко. В стенах колледжа он всего пару месяцев, но уже взялся за непростую тему — преимущества и недостатки новейших строительных материалов. Наука на месте не стоит. Не должна отставать и строительная отрасль, считает Владислав.

ВЛАДИСЛАВ РЕВЕНКО, студент Высшего строительно-экономического колледжа:

— Первое, что хочу отметить, это усовершенствование стройматериалов, их прочность, влагостойкость и самый главный аспект — бюджетность. Люди, которые собираются покупать стройматериалы для своего будущего дома, это будет бюджетнее.

Но провести анализ — только полработы. Свой проект нужно защитить перед членами жюри. В составе городские застройщики и преподаватели. Поднимали студенты и наболевшие проблемы Петропавловска. Например, неправильно спроектированные ливнёвки и тротуары. В дождливую погоду пешеходам не пройти, не промочив ноги. А родителям с колясками не преодолеть бордюры.

МАРГАРИТА ЗЕЛЕНАЯ, преподаватель Высшего строительно-экономического колледжа:

— Темы разнообразные от феминистического урбанизма и взгляда на Петропавловск сквозь эту призму до новых типов бетона. В таком формате студенческую научно-практическую конференцию мы впервые проводим. Основная задача — выявить у студентов особые исследовательские, познавательные способности.

А ещё благодаря такими научным конференциям студенты научатся вести исследовательскую деятельность и защищать свою точку зрения. Мероприятие приурочили к 55-летию строительного отделения колледжа.