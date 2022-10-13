Благоустройство сёл в Тимирязевском районе

В селе Дружбе Тимирязевского района проживают более 260 человек. Большую помощь в благоустройстве здесь оказывают местные крестьянские хозяйства. Установили памятник, мини — копию монумента «Байтерек» как знак единства и согласия, завезли тренажёры, провели воду в социально значимые объекты. Большую поддержку оказывает и акимат.

Канат Иманжанов, аким Интернационального сельского округа, Тимирязевский район:

— За последние года проведена большая работа по реконструкции разводящих сетей. Было отремонтировано 5 км разводящих сетей с установкой 14 колонок. 40% или 32 двора уже жители провели в дом. Также работа проведена по ремонту ограждения территории школы, стадиона. Мы отремонтировали трибуну для жителей села. На следующий год у нас большие планы. Самый значимый проект — капитальный ремонт нашей средней школы.

Радость сельчан — и вот этот новый медпункт в центре Дружбы. Раньше жителям приходилось идти за помощью на окраину. Здания с нуля построили за счет средств крестьянского хозяйства. Его глава выделил почти 16 млн тенге. Здесь достаточно лекарств, есть оборудование. Гульнар Бексеитова работает фельдшером более 30 лет. Признаётся, сейчас работать — одно удовольствие.

Гульнар Бексеитова, фельдшер медпункта, с. Дружба,Тимирязевский район:

— Всегда нам помогают ТОО и от акима поддержка. Здесь условия хорошие. Все радуются нашему медпункту, больные приходят. С давлением высоким приходят, детям делаем патронаж, сейчас у нас на участке одна беременная, один ребенок до года, а так у нас 63 ребенка, в сентябре родился ещё один ребенок. Когда чистота, уют, это всегда приятно.

Вот и сельчане говорят, что село с последними годами просто расцвело.

БЛИЦ

— Деревня оживилась, интернет появился и дороги, вода есть. Это были самые основные такие вопросы. Сделали детскую площадку и ФАБ. Самое главное, вода проведена, всё как в городе. Так что в деревне жить можно хорошо.

Проблем с пастбищами тоже нет. Только в черте населенного пункта есть 777 гектаров. А вместе с сельхозформированиями — около 7 тысяч. Со многими хозяйственниками заключили меморандум на разрешение выпаса. Аким округа говорит, все проблемы решаются на месте. Сейчас у сельчан есть только один вопрос.

Канат Иманжанов, аким Интернационального сельского округа, Тимиризевский район:

— Средний ремонт дороги районного значения на село Степное. Мы её щебеновали в 2020 году. Теперь просим помощь от государства, чтобы её заасфальтировать. ПСД имеется, требуется только проведение экспертизы, которое в этом году будет завершено.

В районе по программе «Ауыл — ел бесігі» » в этом году реализуется сразу 3 проекта по ремонту дорог.

Евгений Худяков, заместитель акима Тимирязевского района:

— Это две дороги районного значения и одна межпоселковая в Мичурино, там 3 улицы будут ремонтированы. 0.30 50% уложено этих улиц. Касательно дороги КТТМ — 319 — подъезд к Сулинскому элеватору. Подрядчик — «Сана-Торг». 0.45Работы основные проведены, ждем поставку битума и потом проложат асфальт. Ранее дорога была в ужасном состоянии, невозможно было проехать ни на легковой технике, ни на грузовой.

Средний ремонт автодороги районного значения обошелся в 86 млн тенге. До конца октября здесь отремонтируют 3 км дорожного полотна.