Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции посетил строящиеся многоэтажки Петропавловска

Новости МТРК

18:40 12 Октября 2022

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции ознакомился с ходом строительства инженерных сетей и благоустройства территории к жилым домам на границах улиц Чкалова- Уалиханова-Мусрепова-Назарбаева. Подрядчик рассказал о ходе работ.

Нурсултан Темирхан, учредитель

— До конца месяца должны заготовить насос, его установим, водопровод подключим. Сейчас ждем кабель, где-то до конца недели нам должны предоставить. 11/Благоустройство по качелям и тому подобное — это уже на следующий год. Сейчас мы корректируем проект, потому что у нас некоторые технические параметры поменялись.

ДМИТРИЙ МАЛАХОВ, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции:
—  Я рекомендую в срок вам сдать объект. Я руководителю департамента поручаю, если какие-то вопросы возникнут по части расходования средств, проверьте полностью.


Анастасия Кузнецова

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