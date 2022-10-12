Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции посетил строящиеся многоэтажки Петропавловска

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции ознакомился с ходом строительства инженерных сетей и благоустройства территории к жилым домам на границах улиц Чкалова- Уалиханова-Мусрепова-Назарбаева. Подрядчик рассказал о ходе работ.

Нурсултан Темирхан, учредитель

— До конца месяца должны заготовить насос, его установим, водопровод подключим. Сейчас ждем кабель, где-то до конца недели нам должны предоставить. 11/Благоустройство по качелям и тому подобное — это уже на следующий год. Сейчас мы корректируем проект, потому что у нас некоторые технические параметры поменялись.

ДМИТРИЙ МАЛАХОВ, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции:

— Я рекомендую в срок вам сдать объект. Я руководителю департамента поручаю, если какие-то вопросы возникнут по части расходования средств, проверьте полностью.