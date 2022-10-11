В Тимирязевском районе с запуском элеватора трудоустроили 45 человек

В этом сезоне в Тимирязевском районе площадь посевов составила 250 тысяч гектаров. Зерновые уже убрали, на очереди — масличка. Принимают новый урожай 4 элеватора общей емкостью 300 тысяч тонн. 100 тысяч уже завезли. Одно из зернохранилищ общей мощностью 78 тысяч тонн — ТОО «Астык Орда Север» в селе Аксуат. Здесь приняли более 13 тысяч тонн зерна. Предприятие простаивало целых два года из-за банкротства, пока полтора месяца назад сюда не зашли новые инвесторы.

Андрей Степанов, директор ТОО «Астык Орда Север», Тимирязевский район:

— Практически ничего не было. Требовался колоссальный ремонт, который за это время мы провели, можно сказать. Замена лент, двигателей, установили жд весы.0.11 Сейчас вот соп второй восстанавливаем. Да, в принципе, и по элеватору также ведутся работы по реконструкции. 0.31На средства группы компании «Сейнар». 2.19Урожайность отличная. Планируем к ноябрю принимать масличные культуры, лён, когда восстановим второй соп.

Реанимировали элеватор оперативно. Сейчас и не скажешь, что хлебоприёмное предприятие стояло без дела пару лет. Чтобы помочь товариществу покрепче «встать на ноги», оказывается государственная поддержка.

Сейтжан Кусаинов, руководитель отдела сельского хозяйства Тимирязевского района:

— Мы предоставляем удешевленное топливо для сушки зерна. Мы в тесном кругу с ними работаем. Этот элеватор в свое время оказывал хорошую поддержку близлежащим селам. Это южная сторона нашего района, где находятся 5 округов, которые нуждаются в данном элеваторе. Есть определенные государственные программы, мы с директором элеватора обсуждали. Есть аграрная кредитная корпорация, есть, где можно прокредитоваться. А также меры господдержки.

Этому элеватору — более полувека. Он всегда был не только важным хозяйственным объектом, но и источником дохода для многих сельчан. После банкротства без работы остались те, кто посвятил долгие годы своей жизни этому предприятию. Одна из них — Марина Кленова. Пришла сюда 19-летней. Начинала с разнорабочей, сейчас она -технолог. В годы застоя ушла работать на биржу труда. А когда узнала об открытии, не раздумывая вернулась.

Марина Кленова, технолог элеватора, Тимирязевский район:

На элеваторе все стояло, было тихо. Ни машин, ни рабочих, столько людей было без работы! Люди не знали, на что жить. Деревня маленькая, в основном все рабочие работают на элеваторе. 1.18Никто не думал, что это произойдет. Но надежда умирает последней. 1.40Все поломки устраняются сразу, вкладываются очень, зарплату вовремя выдают.

Сейчас здесь трудятся 45 человек, открытые вакансии ещё есть.