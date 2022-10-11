В СК завершается строительство высоковольтной линии электропередачи

Новости МТРК

18:11 11 Октября 2022

В Северном Казахстане завершается строительство высоковольтной линии электропередачи, которая улучшит электроснабжение сразу двух районов — Мамлютского и Жамбылского. Новая ЛЭП должна стать кольцующей между подстанциями «Сибирь», «Новомихайловка» и «Литейная». Крупное строительство улучшит бизнес-потенциал северного региона за счет дополнительных энергомощностей, которые необходимы крупным сельхозформированиям районов. Кроме того, после завершения всех работ электроснабжение станет надежнее сразу в 20 селах региона. АО «Северо-Казахстанская РЭК» реализует этот проект с помощью инвестиционной программы. На его реализацию компания потратит почти 900 млн тенге. Подрядчиком является ТОО «АСБ Электромонтаж». Бригада из 15 человек разбита на подгруппы и у каждой свои задачи. На сегодня работы выполнены на 70%. Первые 25 километров линии от подстанции «Новомихайловка» до «Леденёво» смонтировали и испытали в начале 2021 года. В декабре 2022-го планируют завершить строительство и подать напряжение на линию электропередачи.


Дарья Пышмынцева

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