Осенний бал для детей с особыми потребностями

Новости МТРК

18:19 11 Октября 2022

Осенний бал для детей с особыми потребностями сегодня провели представители общественного фонда помощи «Надежда. Вера. Милосердие». В областном театре кукол встречают и провожают в зал ребят длиннокосая Рапунцель, Мышка, Пчёлка, клоуны в красочных костюмах. Программа ожидается яркая.

НЕЛЯ ШТАЙНБРЕНЕР, директор общественного фонда помощи «Надежда. Вера. Милосердие»:
 — Сначала у нас будет спектакль. Потом будет развлекательная программа, дискотека. Детки делали поделки. Будут призы за участие в конкурсах. Поделки на осеннюю тему «Осень золотая». Кто-то костюмы делал, кто-то поделки, кто-то шляпки делал».

Приехали дети из коррекционных школ всей области: из Смирново, Боголюбово, Явленки и других сёл. Для них покажут спектакль по известной сказке «Дюймовочка».

МЕЙРАМ СЕКСЕНБАЕВ, художественный руководитель областного театра кукол:
— Это постановка российского режиссёра Бориса Фёдорова. Мы покажем её на двух языках: русском и казахском. В этом спектакле участвуют только два человека. С данной постановкой театр участвовал в международном фестивале в Актобе.

Проводят такие мероприятия для детей с особыми потребностями уже 6-й год. На помощь общественному фонду приходят волонтёры и просто неравнодушные жители.


Диана Салихова

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