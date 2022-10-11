Конкурс провели, но заселиться жители не могут

Новости МТРК

18:17 11 Октября 2022

Конкурс провели, но дом ещё не сдали. В такой ситуации оказались жители дома по адресу Уалиханова 1/6. Через «Отбасы банк» 72 семьи получили заветные квартиры, но новоселья придётся ещё подождать. Выяснилось, что подключение коммуникаций запланировано завершить до начала декабря текущего года.

АСКАР ХАБИБУЛИН, заместитель акима г. Петропавловска:
—  Проведены работы по канализации на 100%, по теплоснабжению на 90%, по водоснабжению
 на 70%. Сейчас закуплены материалы и ведётся закуп оборудования для строительства подстанций и насосных станций. По благоустройству: пока идёт строительство сетей благоустройство невозможно. Благоустройство планируем завершить в следующем году, как погода установится.

Заселение проведут, как только закончат работы с коммуникациями. В городском акимате отметили, важно сразу после сдачи дома создать ОСИ.

АСКАР ХАБИБУЛИН, заместитель акима г. Петропавловска:
— ОСИ необходимо, чтобы провести регистрацию домов в коммунальную службу, и открытие лицевых счетов. Пока дома не оформлены, подключения к электричеству и другим сетям не будет.

Сейчас в Петропавловске идёт строительство 46 домов в 3-х микрорайонах города.


Айгерим Хамзина

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