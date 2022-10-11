Аким СКО провел приём граждан

Отсутствие пастбищ, проблемы с дорогами и интернетом. С этими вопросами североказахстанцы обращались к акиму области. Одним из первых свою проблему озвучил Саят Нурканов. Житель Рабочего поселка жалуется на отсутствие подъездной дороги к его дому. По словам акима Петропавловска Руслана Анбаева, земельные участки изначально были предоставлены с нарушениями. Из-за чего, дома построили слишком близко друг к другу, для дороги места попросту не осталось.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Для того, чтобы был проезд, мы пришли к договорённости, что у собственник уступит 4 метра, другой 2 метра

С земельным вопросом обратился к акиму области житель села Бирлик Есильского района. Мужчина 4 года назад переехал на север страны по программе переселения. Жалуется на отсутствие сенокосов. Аким района Медет Оспанов сообщил, что мужчина может получить земли, которые как раз недавно вернули в госсобственность.

МЕДЕТ ОСПАНОВ, аким Есильского района:

— В государственной собственности у нас есть 93 гектара свободных земель. Мы и планируем использовать их под сенокос для наших жителей, но на протяжении года в акимат никто не обращался. Сейчас мы проработаем этот вопрос и думаю его решим.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Думаю, лучше варианта в этом году мы найти для вас не сможем. Так что давайте пока возьмете эту землю. Все земли в нашем регионе хорошие и пригодные для выпаса скота, заготовки кормов.

Пастбища — не единственная проблема, с которой столкнулись жители села Бирлик. В 21 веке в их населённом пункте до сих пор нет интернета. Аким района отметил, что вопрос решат в ближайшее время.