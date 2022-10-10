В регионе закрыли летний скаковой сезон

Спорт

19:04 10 Октября 2022

В Северо-Казахстанской области торжественно закрыли летний скаковой сезон на ипподроме «Кулагер». Собравшихся на традиционном мероприятии поздравил заместитель главы региона Даурен Жандарбек.

Даурен ЖАНДАРБЕК, заместитель акима СКО:
— В Северо-Казахстанской области высокое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Наша команда всегда участвует в республиканских соревнованиях по кокпару и показывает отличные результаты.

Торжественную церемонию закрытия скакового сезона открыла «Ұшқыр байге». Дистанция — 1600 метров. Здесь победу одержал айыртауский спортсмен Дмитрий Волков.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ участник соревнований:
— Скачки прошли нормально. Лошадь готовая была. Мне все понравилось.

Настоящим украшением мероприятия стали двухлетки — рысаки. На финиш вышли двое и подарили зрителям впечатляющее зрелище.

ОЛЬГА ПАТОШКИНА, главный судья
—  у нас заездов сегодня. У нас традиционно скачут ушкыр байга, топ байга и аламан байга на 15 км. Также рысаки орловской породы, русской. 0.47Более 40 голов собралось. 1.07У нас Астана приехала поучаствовать и наши районы.

Также зрители смогли увидеть породистых лошадей. Победителей наградили кубками, медалями, грамотами и денежными призами.


Анастасия Кузнецова

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