В ДЧС рассказали о причинах пожара в 9-этажном жилом доме по ул. К. Сутюшева,17

533 пожара произошло в СКО с начала года, из них 396 — в жилом секторе. Погибли 33 человека, спасли 12, эвакуировали 163. В целом, обстановка стабильная, говорят спасатели. По сравнению с прошлым годом идет снижение пожаров на 5%. Но всё же огонь не дремлет. 8 октября в 20:34 вечера по адресу ул.Сутюшева 17 на кровле 9-этажки произошло возгорание. Уже через 3 минуты на место прибыло 7 единиц техники, более 20 человек личного состава двух пожарных частей. Из жилого дома эвакуировали 50 граждан. К счастью, пострадавших нет. Спасатели предупреждают, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой ущерб, грозит не только административным, нои уголовным наказанием.

Николай Белоусов, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО

— Когда наши сотрудники поднялись на кровлю здания, было обнаружено, что идет горение битума на площади 4 кв м. В течение 30 минут горение было ликвидировано и ликвидация пожара было в 21 ч 18 минут. Причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На кровле здания выполнялись замена мягкой кровли с использованием газовой горелки.

Ербол Муханбеталин, начальник отдела дознания ДЧС СКО

— Работники, которые проводили огневые работы, — это простые люди, наемники, не имеющие ни квалифицированных удостоверений, ни сертификатов. В погоне за дешевизной подобные факты могут привести к таким возгораниям.