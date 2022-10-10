Строительство новых школ — одна из приоритетных задач

Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Об этом Президент Казахстана говорил в своём послании. Какие новшества ожидают в сфере образования, обсуждали педагоги средней школы №14 имени Гагарина. Там прошла беседа по разъяснению послания Президента. Касым-Жомарт Токаев глубоко убежден, что решающую роль в построении Справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. А учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка. Также Президент отмечает, что в обществе ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. В этом вопросе мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками, заключил глава государства. Обсудили на встрече и инициативу президента перечислять средства национального фонда детям Казахстана.

ЛАЗЗАТ ЖАЛМУКАНОВА, директор средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Он будет работать на детей, которые получат его по достижению 18 лет. К этому времени каждый выпускник будет иметь чёткое представление, куда он пойдёт учиться. Этот фонд как раз ему поможет, поддержит. Останавливается Президент и на «Комфортной школе». Я считаю, что на сегодня мы создаём все условия, чтобы дети могли получать образование, могут выбирать себе профиль и, конечно, выбирают профессию.

В рамках проекта «Комфортная школа» до 2025 года в стране создадут 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Данная мера также значительно нивелирует разницу между качеством образовательной инфраструктуры в городах и селах, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Никита Кузовёнков