Расширение производства ТОО «COOL INFINITY»

Завод по производству вагонов -термосов и рефрижераторов «Сool infinity» свою работу начал 4 года назад. Общий объем инвестиций в развитие производства составляет порядка 12 млрд тенге. Это восстановление помещений и закуп современного оборудования. Производство проинспектировал глава региона Кумар Аксакалов.

Несколько лет назад это здание пустовало, теперь здесь полным ходом идет работа, не затихают станки. Вагоны — термосы и рефрижераторы пользуются большим спросом не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Если в 2020 году на предприятии выпускали около 60 вагонов, то в 2022 здесь планируют произвести больше 150.

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Важно, что сейчас разрабатывают новый вагон с увеличенной грузоподъемностью, который также пользуется спросом. Вагоны отправлены в РФ на апробирование, получили хорошие рекомендации, поэтому это направление должно отрабатываться. Плюс у нас хороший заказ из Азербайджана на изготовление вагонов. В этом году начнем проект, в будущем завершим. Вопросы логистики и транспортировки важны. Это предприятие мы должны максимально развивать

Не строить новое, а восстанавливать старое. Общая площадь здания — порядка 25 тысяч квадратных метров, большую часть помещений уже задействовали в работе. В этом году начнут восстанавливать еще один цех. Это кадры крыши до начала реконструкции, сейчас же она выглядит вот так. Только на ремонт кровли потратили 300 млн тенге. Теперь предстоит внутренняя отделка и в дальнейшем закуп оборудования.

Михаил Терехов — главный инженер ТОО «COOL INFINITY»:

— Участок будет наполнен современным автоматизированным оборудованием. Это позволит увеличить производительность, и вагоносборочный цех будет в последнем пролете. Будет полный цикл производства, то есть, начиная от заготовки и далее. Мы ждем транш в размере 4 млрд тенге, будут освоены

Только ТОО «Масло-Дел» заказало здесь 120 вагонов для транспортировки своей продукции, ведь вагоны-рефрижераторы отлично подходят для перевозки скоропортящихся продуктов.

Канат Нурпеисов — директор ТОО «Масло-Дел Петропавловск»

— Пока нареканий нет. Для внутреннего перемещения закупили 130 вагонов. Мы сработались хорошо. Распространяем свою продукцию по регионам.

На сегодня годовая производительность вагонов на предприятии составляет порядка 300 штук, после завершения реконструкции и установки необходимого оборудования показатель получится увеличить в 3 раза.