YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Бутылки, окурки и пакеты с отходами. Богатое разнообразие всевозможного мусора хранят места отдыха на озере Пёстром. И если пляжную зону убирают, то в лесу мусор лишь накапливается. Очищают эту территорию только во время субботников и экоакций.

АСИЯ ЕСИМСЕИТОВА, руководитель Северо-Казахстанского территориального отдела Есильской бассейновой инспекции:

— Выезжаем, где обычно отдыхают люди, собирают мусор. Стараемся, чтобы чисто было. Но, когда мы повторно приезжаем, видим, то, что мы убрали, обратно засоряют. Хотелось бы, чтобы люди, которые отдыхают на берегу водных объектов, не засоряли. Это же наша природа.

Сделать свой город или село чуточку чище — это под силу каждому из нас. Убрать палисадник, навести порядок во дворе или присоединиться к экоакциям и субботникам. Много времени это не занимает, но зато польза огромная. К тому же — это и общение, и утренняя зарядка, говорят участники экоакции. Её инициировал Президент страны под эгидой «Нет мусору на природе».

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Сегодня проходит данная акция по всей республике. В СК определены участки, это в основном парки, скверы, береговая линия рек, лесные массивы. Во время прошлой всемирной акции «World Cleanup Day» приняли участие 2700 человек по области. Мы в городе порядка 120 тонн передали на сортировку.

Эффективно прошла и экоакция «Нет мусору на природе». Она проходила одновременно во всех районах области. Участвовало 3,5 тысячи североказахстанцев. Субботним утром они собрали 230 тонн мусора, очистили 190 га территории.