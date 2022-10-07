Налоговый помощник под рукой

Новости МТРК

17:41 7 Октября 2022

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Налоговый помощник, который всегда под рукой. В Казахстане запустили телеграмм-бот для помощи гражданам в налоговых вопросах. Он прост в обращении. Нужно только ввести название чат-бота в телеграмме, аккаунт указан на экране. Бот запросит ваш номер телефона и ИИН.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:

— Также данный чат-бот обладает такими полезными функциями, как выдача сведений о налоговой задолженности, помогает налогоплательщикам самостоятельно исчислить налог на транспорт и рассчитать пеню. Также позволяет узнать необходимую справочную информацию, пользоваться налоговым календарём, умеет рассылать полезные новости и уведомления в зависимости от интересов физ или юрлица.


Айгерим Хамзина

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