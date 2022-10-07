850 млн тенге выделят на ремонт дороги до Шаховского

Новости МТРК

15:02 7 Октября 2022

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Ямы каждый метр, продавленный асфальт, местами — полное бездорожье. Такой путь ждёт автомобилистов, направляющихся в село Шаховское Кызылжарского района. Чтобы проделать этот путь, нужны крепкие нервы и деньги за запчасти для авто, говорит житель села Ермек Аубакиров.

ЕРМЕК АУБАКИРОВ, житель с.Шаховского, Кызылжарский район:

— Ходовку два раза за лето делаешь. Толи по асфальту едешь, её на год хватит. А по такой дороге всё вылетает. Запчасти дорогие. По началу в 1986 году они делали, нормальная дорога была. Ну и лет 10 она уже в таком состоянии. Люди жаловались и сходы были.

В разрушенной дороге жители винят владельцев большегрузов. На асфальте чётко продавленная колея от перегруженных машин. Не повезло и с почвой, дорога проходит по болотистой местности. Асфальт проседает и продавливается под многотонниками.

САУЛЕ АУБАКИРОВА, жительница с.Шаховского, Кызылжарский район:
— Зерно возят, дрова. У нас тут много делянщиков работает, которые в город возят дрова. Они разбивают сильно, конечно.  Из-за дороги автобусы не ходят. Как студентам добираться? Много в городе работает молодых людей. Да и в больницу съездить не на чем. Машину нанимать очень дорого — в пределах 5 тысяч.

Главную проблему жителей Шаховского начали решать в этом году, приступили к ремонту дороги. А на самом проблемном участке проведут капитальный ремонт.

ДАУРЕН РАМАЗАНОВ, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— В этом году благодаря поддержке акима области выделены бюджетные средства на капитальный ремонт подъездного пути к селу Шаховскому. Выделено в этом году 150 млн тенге. Будет отремонтирован 1 км.

Полностью ремонт подъездной дороги завершат в следующем году. За два года отремонтируют больше 12 км. Всего на ремонт дороги до Шаховского выделили 850 млн тенге.


Айгерим Хамзина

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