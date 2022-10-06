Развитие местного предпринимательства

Новости МТРК

18:26 6 Октября 2022

 

ТОО «Максимальный размах» в этом году празднует своё 19-летие. Всё это время цех по производству полуфабрикатов радует своих потребителей. Качество, вкус, цена — всё на максимальный размах. Но, перед тем, как добиться успеха, было немало трудностей, признается директор завода Максим Калинин.

Максим Калинин, директор ТОО «Максимальный размах»
— «Начиналось всё в 2003 году. Это было совсем другое время, не было никаких поддержек от государства. Мы находили решения, было много командировок, поисков рынка, проблемы с реализацией. Были проблемы с координацией торговых сетей. Мы начинали производство от 5 сотрудников, это был маленький цех 15 кв м. Через 2 года мы перешли в цех 80 кв м и через 4 — в 900 кв м».

С каждым годом предприятие совершенствуется. Помимо появления новой продукции, цех открывает новую производственную площадку. Евгений Рамздорф работает здесь 8 лет. Свой трудовой путь начинал грузчиком, сейчас он — мастер цеха.

Евгений РАМЗДОРФ, мастер цеха
— «Зарплата хорошая, устраивает, график работы тоже нормальный, обед бесплатный, развоз. Очень выросла выработка, качество продукции тоже, каждый год лучше и лучше страемся делать».

Максим Калинин, директор
— «Также в следующем году мы планируем построить картофелехранилище с газовой средой хранения для того, чтобы мы могли держать стабильную цену на вареники с картофелем, голубцы, на вареники с капустой. То есть тот товар, на который цены поднимаются от осени в зиму и от зимы к весне».

Развивает Максим Калинин не только отечественную продукцию, но и отечественный туризм. В Петропавловске он открыл большую зону отдыха, которая пользуется широким спросом как среди местных жителей, так и приезжих.


Алишер Ашимов

Читайте также

Новости МТРК 23.09.2022
Новости МТРК 30.09.2022
Новости МТРК 21.09.2022
Долгожданный ремонт!
Обещания выполнили?
Новости МТРК 19.09.2022
Новости МТРК 08.09.2022
Новости МТРК 09.09.2022
Новости МТРК 07.09.2022
Новости МТРК 22.09.2022
Новости МТРК 15.09.2022
Новости МТРК 27.09.2022