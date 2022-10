Развитие местного предпринимательства

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ТОО «Максимальный размах» в этом году празднует своё 19-летие. Всё это время цех по производству полуфабрикатов радует своих потребителей. Качество, вкус, цена — всё на максимальный размах. Но, перед тем, как добиться успеха, было немало трудностей, признается директор завода Максим Калинин.

Максим Калинин, директор ТОО «Максимальный размах»

— «Начиналось всё в 2003 году. Это было совсем другое время, не было никаких поддержек от государства. Мы находили решения, было много командировок, поисков рынка, проблемы с реализацией. Были проблемы с координацией торговых сетей. Мы начинали производство от 5 сотрудников, это был маленький цех 15 кв м. Через 2 года мы перешли в цех 80 кв м и через 4 — в 900 кв м».

С каждым годом предприятие совершенствуется. Помимо появления новой продукции, цех открывает новую производственную площадку. Евгений Рамздорф работает здесь 8 лет. Свой трудовой путь начинал грузчиком, сейчас он — мастер цеха.

Евгений РАМЗДОРФ, мастер цеха

— «Зарплата хорошая, устраивает, график работы тоже нормальный, обед бесплатный, развоз. Очень выросла выработка, качество продукции тоже, каждый год лучше и лучше страемся делать».

Максим Калинин, директор

— «Также в следующем году мы планируем построить картофелехранилище с газовой средой хранения для того, чтобы мы могли держать стабильную цену на вареники с картофелем, голубцы, на вареники с капустой. То есть тот товар, на который цены поднимаются от осени в зиму и от зимы к весне».

Развивает Максим Калинин не только отечественную продукцию, но и отечественный туризм. В Петропавловске он открыл большую зону отдыха, которая пользуется широким спросом как среди местных жителей, так и приезжих.