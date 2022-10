20 ноября 2022 года состоятся внеочередные выборы Президента Республики Казахстан

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 21 сентября Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана. В обращении, опубликованном на официальном сайте главы государства, он рассказал, что подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого должна произойти кардинальная перезагрузка всей политической системы нашей страны.

ЦИТАТА:КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан

— В своем Послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей.



ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 5 октября Касым-Жомарт Токаев рассказал, от кого будет баллотироваться на президентских выборах. Так вот, глава государства четко дал понять, что хочет представить на них широкую коалицию общественно-политических сил.

ЦИТАТА:

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан

Это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений. Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как Глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Честных, открытых и справедливых выборов ждут и казахстанцы, в том числе жители северного региона. Наша съемочная группа решила узнать, известно ли им о том, что совсем скоро в стране пройдет такое важное политическое событие, и примут ли они в нем участие.

БЛИЦ:

— По-моему дата уже назначена на 20-е ноября. Об этом слышали.

-Хотели бы пройти, проголосовать, будете ли?

-Гражданский долг всегда выполняем.

-Пойдете с кем-то?

-С семьей. Положительно относимся к таким вещам.

— Пойдем с мужем. Эта наша страна, наш Казахстан. Хочется тоже участвовать в этом.

— Пойдете ли, если пойдете, то почему? Конечно, пойду. Всегда болею душой за ту страну, в которой живу. С кем пойдете, если не секрет? С семьей с мужем.