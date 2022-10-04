Выпуск школы женского лидерства

Выпускной школы женского лидерства состоялся в Петропавловске. В рамках проекта участницы прошли обучение по основам женского лидерства и гендерым вопросам в политике, социальной жизни и личного бренда. Всего приняли участие 15 женщин. Школа действует 8 лет, здесь помогают представительницам прекрасного пола найти себя в новой сфере.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, спикер школы женского лидерства:

— В настоящее время очень актуальным на повестке дня становится вопрос реализации женщины. Поэтому школа женского лидерства действительно даёт возможность каждой женщине усилить слабые места. Я в течение 3-х лет даю знания о том, как нужно правильно говорить, как публично выступать, доносить мысль до слушателя.

ЗУЛЬФИЯ ТУХВАТУЛЛИНА, участница школы женского лидерства, с.Бесколь:

— Я являюсь проектным менеджером для неправительственных организаций. Благодаря тем спикерам, которые приходили к нам, себе нашла много тем, которые были бы полезны как проекты. Реализовывать их даже у нас в СКО,потому что многих из них у нас нет. Я сама живу в селе. И для сельских жителей будет большим плюсом, если такие проекты будут запускаться в СКО.