Освещение установили на улице Тёплые кусты

Воровали ковры и люстры из дома, даже овощи с огорода. В потёмках улицы Тёплые кусты было много происшествий. Раиса Казарезова живет здесь уже больше 20 лет. За это время, говорит горожанка, чего только не происходило.

РАИСА КАЗАРЕЗОВА, жительница г.Петропавловска:

— Когда началась перестройка, начались хищения в домах. Особенно крайние дома. Мой дом в лесу находится. У соседки также воровали. Инструменты, машины угоняли и даже овощи с огорода воровали. Предприятие стало постепенно угасать, и освещения почти нет. Посёлок в темноте. Вечером не прогуляться, собаку не выгулять. Да и просто тяжело как-то. Может в силу возраста всё это гнетет.

В прошлом году подали заявление в акимат. В июле вся работа была уже сделана, 30 сентября включили свет. Теперь освещают улицу светодиодные фонари. Жители спокойно гуляют в тёмное время суток и наслаждаются прохладным вечерним воздухом. Всего по улице Тёплые кусты проживают 11 семей.

РАИСА КАЗАРЕЗОВА, жительница г.Петропавловска:

— Такая красота. Мы нет-нет, да и подойдём к окну, посмотрим. Как светло, как хорошо. Спасибо. В 2011 году нам провели водопровод. Теперь у нас в домах вода, санузлы работают. Детей доставляют в школу в город. Мы очень довольны, что нашему посёлку уделяют такое внимание.

Сейчас такие светодиодные фонари устанавливают повсеместно. Они имеют ряд преимуществ.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта г. Петропавловска:

— По обращению жителей улицы Тёплые кусты были установлены 11 светодиодных светильников. Их преимущество в том, что они сберегают электроэнергию. Было в этом году установлено 95 таких светильников на 30 адресах.

Для того, чтобы подать заявку на установку уличного освещения, необходимо обратиться в отедл ЖКХ городского акимата отдел, в 128-й кабинет с письменным заявлением.