Какая погода ожидает североказахстанцев в октябре?

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Осенняя пора — очей очарованье. Так писал Александр Сергеевич Пушкин, ну, а для кого-то осень — период меланхолии и вечной мерзлоты. Кстати, о последнем. По словам синоптиков, ближайшие дни осени подарят североказахстанцам тепло.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В середине и во второй половине первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, на юго-востоке области 3 мороза, днем до 13-18 тепла. В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на востоке области 11 мороза, днем до 0-5 тепла, на севере области 3 мороза.

Затем температура снова повысится до 1-6 градуса тепла ночью и до 6-11 тепла днём. А с 21 октября опять понизится — до 18 градусов мороза ночью и днем до 3-8. В общем, такие температурные зигзаги могут говорить жителям лишь об одном — нужно подготовить гардероб под капризы осени. И, кстати, не убирать далеко зонты.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы, местами, больше нормы. Местами дождь ожидается во второй половине первой декады, осадки (дождь, мокрый снег) ожидаются во второй и третьей декадах. Туман вероятен в конце первой и в середине второй декад.

Также в конце второй декады возможен гололед и в начале третьей декады — низовая метель. Поэтому в это время водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах.